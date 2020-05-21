السيسي: كثافة الحركة في الاسكندرية سبب لفتح محاور بالمحافظة ونجهز لمشروعات أخرى.. فيديو

حجم كثافة الحركة فى الاسكندرية كانت صعبة ولكى اضيف اى مجتمع عمرانى جديد يجب توفير محاور حركة جيدة تتحمل الكثافة السكانية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن





وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى منذ قليل، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3 : لما جينا نتكلم عن محور المحمودية من سنتين كان الرأى العام مش مرتاح ولكننا قدمنا وشرحنا للناس ليه احنا بنعمل كدة وبنعمل محور المحمودية.





وأكد الرئيس أنه يتم تطوير البنية الأساسية ومن ضمنها الطرق، مشيرًا إلى ان وزير الإسكان استعرض محاور التنمية فى الإسكندرية أمام الجمهور لكى يبرز للمصريين تفكير الحكومة لكى لا يندهشوا.





وتابع أنه مع الوقت يتضح لنا ان الهدف لم يكن أبدًا سوى تجهيز المحافظة للمشروعات المختلفة والتطوير، موضحًا أنه تم إضافة الطريق الغربى من ابو قير وتم تطويره ولم يكن هناك حركة من غرب اسكندرية من قبل.





ويضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.





ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.





وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوكا استثماريا يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دورا سكنيا بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.





كما تضم المنطقة تضم مجمعًا للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح ٢٣٧٠ مترًا، كما يضم مبنى مجمع للسينمات مكون ٣ طوابق وسطح بإجمالي مسطح ٤١٥٠ مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من ٣ أدوار وسطح بإجمالي مسطح ٧٣٣٢ مترا، موضحًا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى ١١٠ آلاف و٨٥٤ مترا.





وقد تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي؛ وملاعب ؛ و١٣ موقع مخصص لانتظار السيارات، كما يضم المشروع مسجدا على مساحة ألفي متر؛ ويضم مصلى للرجال واخر للسيدات؛ فضلا عن قاعتين مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال وآخر للسيدات؛ كما يضم المشروع أيضا كنيسة على مساحة الفين متر.





وتبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترًا؛ وتضم ٣ حجرات وحمام ومطبخ وصالة و٢بلكونة؛ حيث يستهدف المشروع في توفير جيل يتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم، ويتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والانترنت؛ فضلًا عن شبكة كبيرة لإطفاء الحرائق، كما أن كافة العمارات السكنية تضم مصعدين "٢ اسانسير".



