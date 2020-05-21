ضبط 670 هاربا و204 مخالفات مرورية و20 قضية تموينية بأسوان

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 670 حكما شملت ضبط 133 حكم حبس جزئى و37 حكم حبس مستأنف و348 أحكام غرامات و149 أحكام المخالفات .





ضبط 758 هاربًا من أحكام و 229 مخالفة مرورية بأسوان





وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب قضية لسلع مجهولة المصدر.





كما أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 204 مخالفات مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 32 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 37 مخالفة.







وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر عن ضبط سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة).





وبالتوازى مع ذلك، عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.







تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.اقرأ أيضًا:وتم تحرير 50 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 83 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.