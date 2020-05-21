AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 670 هاربا و204 مخالفات مرورية و20 قضية تموينية بأسوان

الخميس 21/مايو/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 670 حكما شملت ضبط 133 حكم حبس جزئى و37 حكم حبس مستأنف و348 أحكام غرامات و149 أحكام المخالفات .

اقرأ أيضًا:
ضبط 758 هاربًا من أحكام و 229 مخالفة مرورية بأسوان

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب قضية لسلع مجهولة المصدر.

كما أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو  204 مخالفات مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 32 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 37 مخالفة.

وتم تحرير 50 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 83 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر عن ضبط سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة).

وبالتوازى مع ذلك، عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 746 هاربًا من أحكام و 9 كجم بانجو بحوزة 5 متهمين فى حملة بأسوان

ضبط 532 هاربا و206 مخالفات مرورية بأسوان

تحرير 196 مخالفة مرورية و25 قضية تموينية بأسوان

ضبط 187 مخالفة مرورية و 28 قضية تموينية فى حملة بأسوان

ضبط 203 مخالفات مرورية و28 قضية تموينية بأسوان

ضبط 789 هاربًا من أحكام ومخالفات تموينية ومرورية بأسوان

ترشيحاتنا

أمل جديد لكبار السن.. شفاء مسنة 75 عاما من فيروس كورونا

قبل العيد.. مشروب مذهل لنسف البطن والأرداف

شاهد| لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح مشروع بشاير الخير 3.. فيديو

بعدها يبدأ الانحسار ..وزير التعليم العالي : مصر قد تسجل 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال يوليو

من حقه.. نجم الأهلي السابق يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور