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أخبار البلد

أيمن عبد الموجود مساعدا لوزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي

الخميس 21/مايو/2020 - 12:35 م
أيمن عبد الموجود
أيمن عبد الموجود
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محمد عبد المنعم
أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بندب أيمن عبد الموجود عابد، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، للعمل بوظيفة مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.


ومن بين المهام والاختصاصات التي نص عليها القرار القيام بإعداد خطة لتطوير أداء منظمات المجتمع الأهلي بما يتفق مع القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يشمل مؤشرات قياس النتائج، والمساهمة في تطوير قاعدة بيانات كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي والإشراف على تحديث بياناتها دوريًا، وفي إنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والإتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.




إلى جانب رسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، كما نص القرار على أن يقوم بمعاونة الوزير في متابعة أعمال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بما يمكنها من القيام بدورها المنوط بها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.


والمساهمة في إدارة ملف تنمية موارد الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وكسب التأييد لها وإعادة هيكلتها والتحديث الوظيفي لجميع الوظائف ذات الصلة والمساهمة في إعداد خطط الإحلال الوظيفي وتحديثها إلى جانب إعداد تقارير دورية عن التقدم الذي أحرزته الوزارة في مجال العمل الأهلي.


بالإضافة إلى المساهمة في مراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات والمبادرات بالوزارة المعنية بالعمل الأهلي بالتشاور مع الإدارات المركزية والإدارات الفنية بالوزارة والمديريات وتقديم المقترحات في هذا الصدد إلى وزير التضامن الاجتماعي.


والمساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها وتشجيع المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع، والمساهمة في وضع خطط وبرامج لتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات العمل الأهلي بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية بما يساهم في تنفيذ الأنشطة التي تتفق مع خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي.


إلى جانب الإشراف على ومتابعة أعمال نشاط حج الجمعيات المنفذ من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة والعرض أول بأول على وزير التضامن الاجتماعي بالإجراءات والنتائج وتمثيل الوزارة مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
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