قرارات سعودية جديدة.. صـلاة العيـد بالمنازل.. وإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.. وتشهير بنظام قطر لتحريضه الحوثيين على استهداف المملكة بالصواريخ.. الأبرز بصحف السعودية

الدوحة تشارك في تنفيذ أجندات إيرانية ضحيتها كل اليمنيين

أسعار النفط ترتفع مع انحسار مخاوف تخمة المعروض

أرامكو تبدأ خفض مليون برميل بتقليل مخصصات النفط لشحن يونيو

روسيا تسجل 127 حالة وفاة و8849 إصابة جديدة بكورونا





تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، آخر المستجدات لفيروس كورونا المستجد كوفيد19، والإجراءات التي ستتبع خلال عيد الفطر المبارك، وموضوعات أخرى.





وقالت صحيفة "الرياض": "أكد الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء أهمية إقامة صلاة العيد هذا العام في المنازل، مشيرا في اتصال هاتفي أجرته معه "الرياض" إلى أن العلماء اختلفوا في حكم أداء صلاة العيد حيث يرى بعض العلماء أنها فرض عين وواجبة ومن العلماء من يرى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ومن العلماء من يرى أنها سنة مؤكدة".





وبين الشيخ المطلق أن صلاة العيد تؤدي في المنازل على صفتها بدون خطبة، مشيرا إلى أن التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية سنة ولو نسيها المصلي أو تركها فليس عليه شيء.





ووجه الشيخ المطلق جميع المواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في منازلهم والاستمتاع بالعيد وأن يحمدوا الله على العافية وما من عليهم بتمام الصيام والبقاء في بيوتهم امتثالا لأوامر الدولة.









ولفتت "الرياض" إلى أنه يأتي تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية بناء على الأمر الملكي، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.





وتقدمت أسعار النفط اليوم، الخميس، إذ ساهم السحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية وتخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجون كبار في تقليص المخاوف بشأن تخمة معروض، لكن استمرار القلق بشأن التبعات الاقتصادية العالمية لجائحة كوفيد-19 يكبح المكاسب.





وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 36.08 دولار للبرميل لترتفع لليوم الثاني.





وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في يوليو 20 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 33.69 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل، بينما انخفضت المخزونات في مركز التسليم كاشينج بولاية أوكلاهوما 5.6 مليون برميل.





وقال مصدر في شركة التكرير اليابانية، إن أرامكو السعودية أبلغت مصفاة يابانية واحدة على الأقل أنها ستخفض مخصصات الخام التي ستُحمّل في يونيو بنسبة 20% إلى 40%. وقال: "لقد قمنا بتخفيضات في الدرجات، مع تخفيضات أكبر في الدرجات الأثقل"، مضيفًا أن الشركة قلقة قليلًا من احتمال زيادة الطلب المحلي بعد رفع حالة الطوارئ في اليابان جزئيًا يوم الخميس في 39 محافظة من أصل 47 محافظة، مع مراجعة متابعة مخطط لها في 21 مايو ربما لرفع تدابير إضافية لطوكيو وأوساكا وست ولايات أخرى، قبل حتى 31 مايو انتهاء.





من ناحية أخرى، قالت الصحيفة: "أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، الخميس، تسجيل 127 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 3099 حالة وفاة".





ونقل موقع "روسيا اليوم" عن السلطات أنه تم تسجيل 8849 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317554 إصابة.





وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي المتعافين زاد بواقع 7289 ليبلغ 92681.





ولقي 22 شخصا، على الأقل، حتفهم جراء الإعصار "أمفان"، أحد أقوى العواصف التي ضربت جنوب آسيا خلال الأعوام القليلة الماضية، والذي تسبب في حالة دمار في الهند وبنجلاديش، حسبما ذكر مسئولون اليوم الخميس.





وقالت صحيفة "عكاظ": " أكد عضو مجلس النواب اليمني عبد الرحمن معزب، لعكاظ وجود عملية تآمرية قطرية واضحة تدعم وتحرض الميليشيات الحوثية الإيرانية على استهداف المدن السعودية والإماراتية والمحافظات اليمنية بالصواريخ الباليستية".





وأشار إلى أن دور قطر في اليمن تخريبي بهدف إطالة أمد الحرب، وإبقاء اليمنيين بكل أطيافهم وأحزابهم في الحروب، بدليل مشاركة قطر في الحروب السابقة ودعمها الحوثيين في صعدة.





وأكد معزب أن القطريين يهرّبون الأموال للميليشيات الحوثية في صنعاء ليس تعاطفا أو تحالفا معها ولكن كأداة رخيصة تنفذ ما يطلب منها للإضرار باليمن واليمنيين دون استثناء، وإشعال الحروب في عموم الأراضي اليمنية.





وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن رئيس الوزارء الإيطالي جوزيبي كونتي اعتبر أن بلاده تجاوزت الأسوأ وإنه يتعين الآن الدخول في مرحلة رفع العزل بتأنٍ.





ونبهت الصحيفة محليًا، من هطول أمطار في منطقة نجران الجنوبية، وذكرت أن الهيئة العامة للأرصاد السعودية قد قالت إن الأمطار ستستمر حتى الساعة الـ9 مساء.