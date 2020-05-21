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حوادث

فتاة التيك توك.. تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"

الخميس 21/مايو/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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محمد العيسوي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام المعروفة بفتاة التيك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت أثارت قضية الطالبة حنين حسام، الشهيرة بـ فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وقرّر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل الطالبة حنين حسام الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" التى أثارت جدلًا واسعًا بكفالة 50 ألف جنيه؛ لتقرر النيابة العامة، الاستئناف على قرار إخلاء السبيل ليتم تجديد حبسها مرة اخرى لمدة 15 يوما.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التى ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.

وأمر النائب العام فى وقت سابق بحبس المتهمة حنين حسام 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل تلك الجريمة.

وتم اتهامها أيضا بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وكانت النيابة العامة استجوبت المتهمة حنين حسام، التى أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركون فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم.
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