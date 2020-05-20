تجديد حبس 5 متهمين فى قضية حنين حسام فتاة التيك توك

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بتجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك.
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وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التى ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.
وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع فيسبوك مطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة، لنشرها مقطعا مصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية اسستها عبر التطبيق لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكل مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه مقابل حصولهن على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة حنين حسام واستجوابها.
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