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فن

من التيك توك لـ خلف القضبان.. معلومات لا تعرفها عن مودة الأدهم

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:42 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
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آيه عاطف
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامها باستخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، نستعرض لكم أبرز المعلومات عنا من خلال التقرير التالي:

- من مواليد محافظة مرسى مطروح، اسمها مودة فتحي رشاد وشهرتها "مودة الأدهم".

- حققت موده الأدهم شهرة كبيرة وثروة من خلال تطبيق ""تيك توك"، بعد تصويرها العديد من الفيديوهات عليه.

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- أثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت في 29 مارس الماضى القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة تيك توك شهيرة تدعى حنين حسام بمنطقة الساحل بعد مطالبة رواد التواصل الاجتماعي بالقبض عليها لتحريضها الفتيات على الدخول في علاقات جنسية عبر تطبيق على الإنترنت.

تلتها بأيام سما المصري بمنطقة الأزبكية بعد مناشدات للنائب العام بالقبض عليها بسبب المقاطع غير اللائقة والإيحاءات الجنسية.
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