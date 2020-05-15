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فن

بقى هو ده الشهيد.. الجمهور يسخر من أحمد فلوكس بعد فيديو الاعتداء على عامل أمن

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:03 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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آيه عاطف
سخر رواد السوشيال ميديا من الفنان أحمد فلوكس، بعد واقعة الفيديو المسرب له وهو يتعدى على فرد أمن بالضرب، خلال الساعات الماضية.

جائت التعليقات: "بقى هو ده الشهيد أحمد فلوكس؟"، "حرام عليه والله"، "الوضع بقى صعب معاه  .. كل الناس بقت عارفه وضعه"، وغيرها من التعليقات.

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يذكر أن أحمد فلوكس قال خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي علي شاشة القاهرة والناس أنه أنقذ الفنانة هنا شيحة بعد الطلاق من الحبس بعد وقوعها في أزمة كبيرة.

وأضاف أحمد فلوكس أنها لو كانت محله لفعلت نفس الشئ، مشيرا إلى أنه يكن لها كل تقدير، ولا سيما بعدما وقفت بجانبه فترة مرضه.

وكان أحمد فلوكس قال خلال الحلقة أن هنا شيحة كانت زوجته وظلت تتردد عليه فى المستشفى أثناء تصوير فيلم الديزل مع محمد رمضان، لافتا إلي أنه لم يتدخل في عملها خلال فترة الزواج، ولكنه لم يكن مرحبًا باشتراكها في هذا الفيلم.
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