مودة الأدهم من فيديوهات خرق حظر التجوال إلى التحريض على الفجور

الحرب على فيديوهات التحريض على الفسق والفجور التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات مثل التيك توك وانستجرام وغيرها من البرامج الأخرى، على رأس قائمة مباحث الآداب.. اليوم القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم ، بسبب فيديوهات على تطبيق التيك توك.









القبض على مودة الأدهم

تمكنت الأجهزة الأمنية مساء اليوم، من ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم أثناء اختبائها فى مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور.





بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم ، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور.







