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أخبار العالم

القارة الأكثر تضررا.. أكثر من 170 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 03:54 م
أكثر من 170 ألف وفاة
أكثر من 170 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن فيروس كورونا المستجد، أسفر عن مقتل أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا.

وذكرت الجامعة أن ثلاث أرباع الوفيات كانت في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.


وتعتبر أوروبا هي القارة الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة 328324 شخصا حول العالم.

وسجلت المملكة المتحدة 35786 وفاة حتى الآن، وإيطاليا 32330، تليها فرنسا 28135 وإسبانيا 27888.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الـ 5 ملايين حالة على مستوى العالم، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا للبيانات، توفى نحو 328 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس.
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