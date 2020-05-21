القارة الأكثر تضررا.. أكثر من 170 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن فيروس كورونا المستجد، أسفر عن مقتل أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا.





وذكرت الجامعة أن ثلاث أرباع الوفيات كانت في المملكة المتحدة و إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.





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وتعتبر أوروبا هي القارة الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة 328324 شخصا حول العالم.





وسجلت المملكة المتحدة 35786 وفاة حتى الآن، وإيطاليا 32330، تليها فرنسا 28135 وإسبانيا 27888.



