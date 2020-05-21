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محافظات

إزالة 1598 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

الخميس 21/مايو/2020 - 06:35 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 1349 حالة تعد على الأراضى الزراعية،فيما تمت إزالة 249 حالة تعد على أراض أملاك الدولة،في حين تم ضبط وإزالة 236مخالفة بناء ،وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،"منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "في الـخامس والعشرين من مارس الماضي وحتى  أمس الأربعاء.


جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام ،بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.


أكد المحافظ الدكتور محمد هاني ،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.

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