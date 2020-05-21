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سيارات

5 سيارات شهيرة تخسر بسبب كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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أماني نوار
يعتبر مجال السيارات من أكثر المتضررين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "في أغلب دول العالم.


وعلى الرغم من انتشار وتفشي الأزمة فإن هناك ازمة في خسائر الشركات وطرارزاتها خاصة أن الموديلات الحديثة تم إصدارها أواخر 2019 وبداية عام 2020.


واكد موقع أمريكي خبير في  عالم السيارات أن أهم الطرازات المتضررة في عالم السيارات التي تضررت بسبب فيروس كورونا على رأسها دودج جراند كارافان موديل 2019 والتي تراجعت مبيعاته بنسبة 66.3 % نهاية عام 2020



بينما احتلت سيارة كرايسلر 300 موديل عام 2019 المركز الثاني في القائمة بعدما تراجعت مبيعاتها 50.9 %.

 

وكان المركز الرابع فهو من نصيب سيارة نيسان تيتان حيث قلت مبيعاتها 44% وهو يمثل خيبة أمل كبيرة للشركة اليابانية.

 

كما جاءت سيارة فورد رينجر في المركز الخامس بنسبة مبيعاتها حيث تراجعت ب 41% كمات تعاني الشركة بشكل عام منذ 2020 والسبب فيروس كورونا وخسرت ما يقارب الـ7 مليارات دولار هذا العام.
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