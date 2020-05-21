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اقتصاد

بسبب أسعار الذهب.. روسيا تربح 4 مليارات دولار في شهر واحد

الخميس 21/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
ربح البنك المركزي الروسي حوالي 6 مليارات دولار في شهر واحد، من ارتفاع أسعار الذهب، وذلك في مؤشر قوي على صحة الاستراتيجية التي انتهجتها روسيا خلال الأعوام الماضية بزيادة احتياطيات الذهب ببنكها المركزي.

ووفقا لبيانات المركزي الروسي، بتقرير روسيا اليوم، فقد ارتفع احتياطي الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطياتها الدولية، إلى مستوى قياسي بحلول 1 مايو الجاري بلغ 126 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% ما يعادل 6 مليارات دولار عن مستواه في نهاية مارس الماضي.

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وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية، وكانت روسيا، التي اعتادت أن تكون أكبر مشتر للذهب في العالم، قد توقفت عن شراء المعادن الثمينة في أبريل الماضي لتحفيز صادراتها من الذهب.

وقال كيريل تشويكو، رئيس قسم التحليل في BCS Global Markets: "أظهر الشهر الماضي أن الاستراتيجية الروسية لشراء الذهب قد أتت بثمارها. احتياطي الذهب، يدعم الاحتياطيات الكلية"، وتم تداول الذهب مؤخرا عند ذروة الأسعار منذ 2012، إذ أدت جائحة كورونا في زيادة الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أنفقت روسيا أكثر من 40 مليار دولار على عمليات شراء الذهب، وذلك في إطار استراتيجية تهدف لتقليص حصة الدولار في الاحتياطيات.
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