ارتفاع جديد وكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2020

15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع بعد أن كان بختام تعاملات أمس 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع وفقا لمتوسط السعر لدي البنك المركزي المصري. سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020 شهد ارتفاعا جديدا، مقابل الجنيه المصري وذلك على نحو 4 قروش مقابل الجنيه المصري ليسجل









سعر الدولار في البنوك اليوم

ووصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي اليوناني 15.86 جنيه للبيع، فيما سجل البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.81 جنيه.









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وارتفع سعر بيع الدولار أمام الجنيه اليوم في جميع البنوك العاملة بمصر، وبلغ سعر الدولار بحسب موقع دولار لايف في بنوك:





سعر الدولار في بنك عودة

15.81 جنيه

15.91 جنيه









سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.81 جنيه

15.91 جنيه





سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

15.81 جنيه 15.91 جنيه





سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

15.81 جنيه 15.91 جنيه









سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

15.81 جنيه 15.91 جنيه









سعر الدولار في كريدي أجريكول

15.81 جنيه 15.91 جنيه









سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

15.81 جنيه 15.91 جنيه



