تركيا تعلن تسجيل 961 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

أعلنت الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





فيما سجلت الصحة التركية، 27 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في البلاد إلى 4249 حالة وفاة.





كما كشفت عن تعافي 1003 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 114 ألفا و990.





وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ذكر أن تركيا ستبدأ إعادة فتح السياحة العلاجية على مراحل مع 31 دولة في يونيو المقبل.





وبحسب "سي إن إن"، قال قوجة إن الرحلات الدولية لم تبدأ بعد، لكن ستكون هناك فرصة لعقد رحلات.





وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بل باسئتناف السياحة العلاجية.





وأضاف قوجه أنه على اتصال بنظيره الليبي الذي رحب بالإعلان، في الوقت الذي تقصف فيه تركيا المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الليبين بشهادة منظمة الصحة العالمية.



