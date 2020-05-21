خطوات يجب معرفتها قبل رفع المقالة البحثية

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وأضاف يوسف انه يجب اتباع بعض الخطوات قبل رفع المقالة البحثية علي المنصة الالكترونية وهي التأكد من عدم تغير اسم ملف المقالة البحثية للطالب وأيضا التأكد من الانتهاء تماما من إجابة المقالة البحثية بالشكل المطلوب. مشيرا الي انه يتم حفظ ملف المقالة البحثية بشكل PDF مع التأكد من مراعاة الجدول الزمني لرفع المقالات البحثية وعلي ان تتم المقالة البحثية في مكانها الصحيح.





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ونوه مدير وحدة التكنولوجيا والمعلومات بكلية التربية الى انه يتم رفع المقالة البحثية من الايميل الجامعي للطالب ولا يمكن رفع المقالة البحثية لنفس المقرر أكثر من مرة لنفس الطالب .







