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تعليم

خطوات يجب معرفتها قبل رفع المقالة البحثية

الخميس 21/مايو/2020 - 07:35 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور هاني يوسف، مدير وحدة التكنولوجيا والمعلومات بكلية التربية جامعة عين شمس، انه يوجد بعض النقاط يجب علي الطالب معرفتها قبل رفع المقالة البحثية علي المنصة الالكترونية للتأكد من وصولها بالشكل المطلوب .


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وأضاف يوسف انه يجب اتباع بعض الخطوات قبل رفع المقالة البحثية علي المنصة الالكترونية وهي التأكد من عدم تغير اسم ملف المقالة البحثية للطالب وأيضا التأكد من الانتهاء تماما من إجابة المقالة البحثية بالشكل المطلوب. مشيرا الي انه يتم حفظ ملف المقالة البحثية بشكل PDF مع التأكد من مراعاة الجدول الزمني لرفع المقالات البحثية وعلي ان تتم المقالة البحثية في مكانها الصحيح.
 

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ونوه مدير وحدة التكنولوجيا والمعلومات بكلية التربية الى انه يتم رفع المقالة البحثية من الايميل الجامعي للطالب ولا يمكن رفع المقالة البحثية لنفس المقرر أكثر من مرة لنفس الطالب .


وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بالكلية، حيث تم الاكتفاء بالمقال البحثي، وانه تم ارسال المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النقل علي الايميل الرسمي، علي ان  يجرى البحث بشكل فردي، اي لا يشترك فيه مجموعة من الطلاب، ويكون البحث خاصا بطالب واحد.
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