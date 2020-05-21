إم بي سي ترد على عدم ظهور عبد الباسط حمودة مع رامز جلال

قال مصدر خاص داخل شبكة ام بي سي لـ "صدي البلد" انهم فوجئوا بانتشار اخبار تفيد بظهور المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة مع رامز جلال.









وأضاف ان القناة من جانبها لم تصدر اي بيان رسمي يفيد بظهور المطرب الشهير مع رامز جلال.









ويشهد برنامج " رامز مجنون رسمي " في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.













يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.



