AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دعاء آخر جمعة من رمضان

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:01 ص
دعاء أخر جمعة فى
دعاء أخر جمعة فى رمضان
Advertisements
إيمان طلعت
دعاء أخر جمعة من رمضان الدعاء هو العبادة؛ فقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة.”، ويمكن للعبد أن يتجنب غضب الله بالدعاء؛ ويتضرع لله بالدعاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.”.

دعاء أخر جمعة من رمضان .. الدعاء في رمضان طوال النهار وعند الفطر سُنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو استجابة لأمر الله، استنادً إلى قول الله تعالى في كتابه العزيز: “ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.”، ويفتح أبواب الرحمة؛ فقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: “مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ.

دعاء أخر جمعة من رمضان 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( صلَّى الله عليه و آله ) فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي: "يَا جَابِرُ، هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَدِّعْهُ وَ قُلِ:" اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّاهُ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي‏ مَرْحُومًا وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا ". فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ إِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ". ثُمَّ قَالَ ( عليه السَّلام ): "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا مَضَى إِلَّا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ دُونَ أُمَمِهِمْ، وَ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ مَا فَرَضَ عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ قَبْلِي إِكْرَامًا وَ تَفْضِيلًا، وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَعْطَى اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ فَضِيلَةً إِلَّا أَعْطَانِيهَا، وَ لَقَدْ أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِهِمْ وَ فَضَّلَنِي عَلَى كَافَّتِهِمْ، وَ أَنَا سَيِّدُهُمْ وَ خَيْرُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ، وَ لَا فَخْرَ". 


دعاء أخر جمعة من رمضان 
  • اَللّـهُمَّ لا تَجْعَلهُ آخرَ العهد مِنْ صِيامِنا إيّاهُ فَإنْ جَعَلتَهُ فَاجْعَلني مَرْحُومًا وَلا تَجْعَلني مَحْرُومًا.
  • اللهم اجعل عملنا فيها وصيامنا مرفوعًا، ودعائنا مسموعًا، واغفر لنا واجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع يا رب العالمين.
  • اللهم لا تطوِ صفحة حياتي إلا وقد محوت سيئاتي وقبلت توبتي وسترت عيوبي واستجبت لدعائي.
  • اللهم إني اسألك في هذه الجمعة تفريجًا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفرانًا لكل ذنب، ورزقًا لكل محتاج.
  • اللهم اغفر لنا في هذه الجمعة واعف عنا واهدينا إلى صراطك المستقيم یا أرحم الراحمين.
  • ربِ إنها ليلة الجمعة فاكتب لنا الخير فيها واسعد فيها قلوبنا،
    ربِ إن لك عبادً ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادً يسألونك شفاءً فعافهم،
    وعبادً يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادً يرجون منك تحقيق أماني فلا تخذلهم يا رب.
  • اللهم بارك لنا في هذه الجمعة في أسماعنا وفي أبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

دعاء أخر جمعة من رمضان 
  • اللهم إني اسألك في هذه الجمعة عيشة نقية، وميتة سوية.
  • اللهم إني اسألك يا الله في يوم الجمعة رضا بما قسمته لي، ويقينًا بأنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي.
  • اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة شفاء من كل مرض، وفرج لكل كرب، وتيسير لكل أمر عز علينا.
  • اللهم اجعل لنا في هذه الجمعة راحة من كل هم، وبركة في الطاعات، ورضا وسعادة في قلوبنا.
  • اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة، راحة وجبر لقلوبنا، وسعة في أرزاقنا، واجعلنا ممن حرمت وجوههم على النار.
  • اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة من شهر رمضان المبارك أن تصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام،
    ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن‏.‏
  • اللهم اكتب لنا في هذه الجمعة مغفرة لذنوبنا وإزاحة لهمومنا وتفريج لكروبنا وشفاء لمرضانا ورحمة لجميع موتانا وموتى المسلمين.
دعاء أخر جمعة من رمضان 
  • يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
  • اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فايقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي.
  • اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.
  • اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سهلا.
  • رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر علي تفريج كربي وتيسير أموري.

دعاء أخر جمعة فى رمضان مكتوب 
يارب في ليلة يوم الجمعة من رمضان ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكل من قال امين.
في هذه الجمعة من رمضآن اللهم أني أسألك تفريجا لكل هم واستجابه لكل دعاء وشفاء للمريض وغفران لكل ذنب ورزقا لكل محتاج الحمد لله على نعمة الاسلام.
اللهم ارفَع اسَمي واسَم والدي ووالدَتِي وأهِلي وأقِربآئي وأحبائي وأصدقائي وكل منْ له حَق علي وجميع المسلمين مع قَائمَة العُتَقاء مِنْ النَار فى هذه الجمعة وهذا الشهر المبارك.
يا رب في ليلة أخر جمعة من رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا.
اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك وأستودعتك لاإله إلا الله فلقني إياها عند الموت وأستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك وأستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين وأغفرلي ولوالدي وجميع أهل بيتي ولمن قرأ دعائي ووالديه والمؤمنين يا من لاتضيع عنده الودائع جمعة مباركه. 

دعاء أخر جمعة من رمضان مستجاب 
مع يوم الجمعة في رمضان اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرّمت عليهم النار وكتبت لهم الجنّة ووالدينا وجميع المسلمين أمواتا وأحياء.
ربي انها يوم الجمعة من رمضان أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة على محياكم والسعادة في بيوتكم والصحه في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وولوالديكم وكل عزيز لديك.
اللهم اجعلها خيرا وبركة وفرجا وسعادة ورحمة على الجميع. 
مع صباح هذه الجمعة في رمضان اللهم لا تدع في قلوبنا أمنيّة إلا وأحييتها بقدرتك يا كريم وأرزقنا خير الأقدار وأرضِنا بها يارب. 

دعاء أخر جمعة من رمضان مكتوب 
وفي أخر جمعة في رمضان اللهم إجعلني أبكي فرحًا من حلم ظننته مستحيلًا فتحقق. 
ربي مع صباح أخر جمعة في رمضان تمم امورنا القادمة على خير وحقق لنا ما نتمنى  وأبعد عنا شر الحاسدين ف أنت خير الحافظين. 

«اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».

«اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين».

«اللهم اجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

«اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء آخر جمعة من شهر شعبان لرفع الوباء والبلاء.. احرص عليه

دعاء اليوم الثامن من رمضان

دعاء ثالث جمعة في رمضان

دعاء رابع جمعة فى رمضان

دعاء ليلة القدر لابي المتوفي يبدل قبره من حفرة نار إلى جنة

ترشيحاتنا

ديلي ميل: العلماء يكتشفون كارثة بالمجال المغناطيسي للأرض..تفاصيل

رسالة أرملة "منسي" للشهيد في قبره: نفسي أقوله مصر اللي حلمت بيها تحققت

عادوا بالمواصلات العامة.. حميات منوف تصرف مرضى كورونا.. وقرار عاجل من المحافظ

تعرف على موعد انتهاء فيروس كورونا بمصر.. فيديو

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

فيات تيبو 2021 تفتح باب الحجز في يوليو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة