تكبيرات عيد الفطر .. الأزهر يوضح الصيغة الصحيحة

تكبيرات عيد الفطر .. افرح بعيدك وطاعاتك الرّمضانية، وكبِّر الله سُبحانه ⁦مع أهل بيتك، فالتكبير للعيد سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال سبحانه بعد آيات الصيام: {..وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ..} [البقرة:185].









موعد تكبيرات عيد الفطر

وتبدأ تكبيرات عيد الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر حتى صلاة العيد، ويستحب الإكثار منه ورفع الصوت به في كل هذه الفترة.









ويجوز للمسلم أن يكبر مع أهل بيته بعد صلاة المغرب جماعةً بهم، وصلاة العشاء، وصلاة فجرِ يوم العيد إلى أن يصلِّي العيد في منزله.









الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات عيد الفطر





الأمر في صيغة التَّكبير واسع بفضل الله سُبحانه؛ فلم تَرِدْ عن سيدنا رسول الله صيغة معيَّنة لتكبير العيد، فإن كَبَّرت للعيد بصيغته المشهورة؛ فجائز، وهي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا». صلى الله عليه وسلم









وإن اقتصرت صيغة التّكبير على: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد»؛ فجائز.









حكم زيادة الصلاة على النبي في تكبيرات عيد الفطر



