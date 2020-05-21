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رياضة

علي معلول باق في الأهلي.. الهلال السعودي يستبعد ضم نجم القلعة الحمراء

الخميس 21/مايو/2020 - 09:19 م
على معلول
على معلول
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ياسمين تيسير
كشف نادي الهلال السعودي حقيقة مفاوضات النادي لضم على معلول نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر لـ صحيفة " الشرق الأوسط " أن النادي لا يرغب في ضم نجم الأهلي خلال الفترة المقبلة على الرغم من تألقه اللافت للنظر مع المارد الأحمر.


وأضاف أن على معلول ليس على خطة النادي لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة مشددا أنه حال سعى النادي لضمه سيكون هناك عرض رسمي. 

وكانت تقارير تونسية أكدت خلال الفترة الماضية عن رغبة النادي السعودي في ضم نجم الأهلي.

يذكر أن الدوري المصري متوقف حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وأعلن مجلس الوزراء عن عودة النشاط الرياضي تدريجيا بدءا من منتصف يونيو المقبل.
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