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أخبار العالم

الأمن التركي يعتدي على نواب أكراد أثناء وقفة احتجاجية.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت وسائل الإعلام التركية، اليوم الخميس، شريط فيديو لاعتداء الشرطة التركية على نائبين أتراك معارضين في الشارع. 

ويظهر في شريط الفيديو المنتشر اعتداء رجال الأمن التركي على النائبين عمر فاروق، وكامل بيوكوز، المنتمين لحزب الشعوب الكردي المعارض. 

وجاء هذا الاعتداء أثناء وقفة احتجاجية سلمية للتنديد بسجن أعضاء من الحزب على يد السلطة التركية. 

ويستمر التنكيل والظلم الذي يتعرض له الأكراد في الشوارع التركية من قبل السلطة، في محاولة من النظام بتهميشهم.

وأعلنت الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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