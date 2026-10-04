الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق برنامجًا لتدريب 100 مهني أفريقي على قضايا المناخ

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة برنامجًا للقيادة المناخية في أفريقيا لتدريب 100 مهني من أكثر من 22 دولة أفريقية في مجالي إدارة المياه والزراعة الذكية، وذلك بالشراكة مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، وبمنحة من مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت.

ويحمل البرنامج اسم «بناء التميز في القيادة المناخية من أجل تعزيز القدرة الإفريقية على الصمود» (BCLEAR) ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus)، وتدريب المدربين، وإدارة مياه المحاصيل، على أن تُنفذ التدريبات في مصر وأوغندا ورواندا.

وتتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطوير المحتوى التدريبي وتنفيذ محوري الترابط بين المياه والطاقة والغذاء وتدريب المدربين في الدول الثلاث، بينما يتولى الشركاء المنفذون مواءمة محور إدارة مياه المحاصيل وتطبيقه بما يتناسب مع الظروف المناخية والسياق المحلي في كل دولة.

وفي مصر، يشارك قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري في تنفيذ البرنامج من خلال المركز الإقليمي للتدريب على الموارد المائية والري.

وقال حسام الزيات نائب المدير وكبير مديري المشروعات بمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مدير مشروع BCLEAR، إن الجامعة تتولى إدارة تنفيذ البرنامج وتكامل مكوناته الأكاديمية والبحثية، مستفيدة من خبراتها في بناء الكفاءات وإدارة البرامج التدريبية.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على تدريب المتخصصين، وإنما يستهدف أيضًا إعداد مدربين قادرين على نقل المعارف والخبرات إلى أعداد أكبر من المستفيدين، موضحًا أن الجامعة ستسهم في تنفيذ البرنامج بخبراتها ومواردها التدريبية متعددة التخصصات، وفي مقدمتها كلية العلوم والهندسة.

وأوضح الزيات أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر تختلف عن نظيرتها في دول حوض النيل الأخرى، مثل أوغندا ورواندا، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات في مصر كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وتابع أن مركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة يوظف خبراته في تطوير حلول للزراعة الحضرية تتناسب مع محدودية الموارد المائية والغذائية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات والموارد التدريبية للجامعة في دعم البرنامج.

ومن المقرر تنفيذ 4 مجموعات تدريبية، تبدأ أولها في أكتوبر 2026 وتختتم المجموعة الأخيرة في أبريل 2027، على أن يتولى كل مشارك من المشاركين المائة تدريب ما لا يقل عن 20 شخصًا إضافيًا بعد عودته إلى بلده، بما يُتوقع معه وصول إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى نحو 2000 شخص.

وتتيح الشراكة مع وزارة الموارد المائية والري الاستفادة من شبكاتها الإقليمية والبنية التحتية التدريبية، فيما يشارك الشركاء المحليون في أوغندا ورواندا في تكييف جانب من المحتوى التدريبي وفق الظروف المناخية والاحتياجات المحلية في البلدين.