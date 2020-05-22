الأهالي في ذهول.. قبر شهيد سيناء بالغربية خلية نحل ويخرج منه العسل.. فيديو

سادت حالة من الذهول علي وجوه الآلاف من أهالي قرية الدلجمون بكفر الزيات بمحافظة الغربية عقب حدوث ظاهرة تحول قبر الشهيد المقدم مرسي العباسي شهيد القوات المسلحة في العملية الشاملة سيناء 2018 إلى مزار لأهالي القرية والشباب بها لرؤية باب ومدخل قبر الشهيد الذي تحول لبيت للنحل والعسل يخرج منه.









وواصلت أسرة الشهيد وأهالي القرية ترددها علي قبره لرؤية تلك الظاهرة الفريدة من نوعها نظرا لأن النحل لا ينشئ بيتا له إلا في الأماكن النظيفة الجميلة التي بها روائح عطرة وأن الشهيد حي يرزق كما ذكر القرآن الكريم.





وأضاف عاطف طعيمة خال الشهيد أن نجل شقيقته استشهد عام 2018وهو بطل من أبطال العملية الشاملة سيناء واستشهد وترك طفلا عبدالرحمن 4 سنوات وأقيمت جنازة شعبية حاشدة له بالقرية وقتها.





وأطلق محافظ الغربية اسمه علي مدرسة ابتدائي بالقرية تخليدا لذكراه، مشيرا إلي أن الظاهرة الأخيرة والخاصة بتجمع النحل علي باب مقبرة الشهيد تؤكد أن النحل والعسل لا يجتمعان إلا في المناطق الجميلة وذات الرائحة العطرة وأن قبر الشهيد بمثابة جنة له.





كما أكد أننا علي الحق والصواب ومصر كلها خلف القوات المسلحة والرئيس السيسي في حرب الإرهاب وتطهير سيناء وأن الشهداء لهم مكانة كبيرة عند الله.



