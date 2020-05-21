أحمد موسى بعد عرض الاختيار: عاش جيش وشرطة بلادي أنتم فخرنا وعزنا

أشاد الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتى على فضائية "صدى البلد" بحلقة الاختيار الذى تم عرضها اليوم التي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي.









وكتب أ حمد موسي من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلًا: "ظهور مسلسل الاختيار بهذه القوة بلقطات حقيقية من الواقع ومشاهد حية نتيجة لدعم كبير قدمته القوات المسلحة لكي يظهر هذا العمل بقوته ويكون مؤثرا وهذا ما حدث ، كل التحية لقواتنا المسلحة ورجالها البواسل في كل وقت وحين . أنتم فخرنا وعزنا مع رجال الشرطة الأبطال ، فخورين بما تقدموه لمصر ، عاش جيش وشرطة بلادي.









وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏









ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.









ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.





ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.



















