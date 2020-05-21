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أحمد موسى: عودة النشاط الرياضي بمصر 15 يونيو ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 03:46 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أكد أهمية عودة النشاط الرياضي في ١٥ يونيو المقبل.


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن النشاط الرياضي عاد في معظم دول العالم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وتابع أحمد موسى، "أننا سنبدأ في التعايش مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة".


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه سيتم إعلان عودة النشاط الرياضي، وكذلك العديد من الأنشطة الرياضية في النوادي ومراكز الشباب اعتبارًا من منتصف يونيو.
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