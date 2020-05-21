أحمد موسى: عودة النشاط الرياضي بمصر 15 يونيو ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أكد أهمية عودة النشاط الرياضي في ١٥ يونيو المقبل.









وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن النشاط الرياضي عاد في معظم دول العالم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.









وتابع أحمد موسى، "أننا سنبدأ في التعايش مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة".







