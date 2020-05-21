عابد العناني: كرهت شخصية الإرهابي عماد عبد الحميد في الاختيار ..فيديو

أكد الفنان عابد العناني الذي قام بتجسيد الإرهابي عماد عبد الحميد انني كنت أذاكر شخصية الإرهابي حتى آخر يوم تصوير في المسلسل نظرا لصعوبة الشخصية.
وأضاف العناني خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز انني كرهت شخصية الارهابي عماد عبد الحميد لكننى استمتعت بتلك الشخصية ومن الحلقة الثامنة كرهت الشخصية وتمنيت عدم الاستكمال.
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وأوضح عابد العنانى أن تجسيده لشخصية الإرهابي عماد عبدالحليم كان صعبا، ولكن عندما قرأت السيناريو فهمتها أنها شخصية مادية وليس علي إيمان قوى والدليل أنه كان يطالب بسعر السيارة طول حلقات المسلسل.
وأشاد بدور الفنان أحمد العوضي في شخصية هشام عشماوى الذى يكرهه الجميع لذا بذل الكثير من المجهود خلال المسلسل .
وأكد أن شخصية عماد عبد الحليم كان وسواس لقدرته علي استقطاب الإرهابيين وانضمامهم له ، منوها إلي أنه سعيد بمشاركته بمسلسل الاختيار العظيم .
وأضاف العناني خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز انني كرهت شخصية الارهابي عماد عبد الحميد لكننى استمتعت بتلك الشخصية ومن الحلقة الثامنة كرهت الشخصية وتمنيت عدم الاستكمال.
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وأوضح عابد العنانى أن تجسيده لشخصية الإرهابي عماد عبدالحليم كان صعبا، ولكن عندما قرأت السيناريو فهمتها أنها شخصية مادية وليس علي إيمان قوى والدليل أنه كان يطالب بسعر السيارة طول حلقات المسلسل.
وأشاد بدور الفنان أحمد العوضي في شخصية هشام عشماوى الذى يكرهه الجميع لذا بذل الكثير من المجهود خلال المسلسل .
وأكد أن شخصية عماد عبد الحليم كان وسواس لقدرته علي استقطاب الإرهابيين وانضمامهم له ، منوها إلي أنه سعيد بمشاركته بمسلسل الاختيار العظيم .