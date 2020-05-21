عابد العناني: كرهت شخصية الإرهابي عماد عبد الحميد في الاختيار ..فيديو

اقرا ايضاوأوضح عابد العنانى أن تجسيده لشخصية الإرهابي عماد عبدالحليم كان صعبا، ولكن عندما قرأت السيناريو فهمتها أنها شخصية مادية وليس علي إيمان قوى والدليل أنه كان يطالب بسعر السيارة طول حلقات المسلسل.وأشاد بدور الفنان أحمد العوضي في شخصية هشام عشماوى الذى يكرهه الجميع لذا بذل الكثير من المجهود خلال المسلسل .وأكد أن شخصية عماد عبد الحليم كان وسواس لقدرته علي استقطاب الإرهابيين وانضمامهم له ، منوها إلي أنه سعيد بمشاركته بمسلسل الاختيار العظيم .