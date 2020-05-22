السيسي يوجه بتعويض أصحاب المدابغ المتضررين بالإسكندرية.. ونواب: الرئيس يهتم بالفئات العاملة فى الحرف اليدوية ويحقق الصالح العام

صناعة البرلمان تشيد بتوجيه الرئيس السيسى بتعويض أصحاب المدابغ المتضررين بالإسكندرية

برلماني: توجيه الرئيس بتعويض أصحاب المدابغ المتضررة بالإسكندرية يؤكد انحيازه لهذه الفئات

نائب الإسكندرية: قرار الرئيس بإزالة المدابغ المغلقة يهدف لتوسيع الطريق فى المنطقة





بتوجيه الرئيس السيسى بتعويض أصحاب المدابغ المتضررين بالإسكندرية وإنشاء أماكن بديلة لهم ، وأكدوا أن نقل هذه المدابغ سيكون فى مكان أفضل لها من المكان الحالى لتجنب أى أضرار محتملة على المواطنين ، كما أشاروا إلى أن الرئيس السيسى ذكر أن أصحاب المدابغ التى لديهم مدابغ مغلقة يتم إخلاؤها وتعويض المتضررين منهم ، بما يحقق الصالح العام ، وبذلك لن يتضرر أحد. أشاد أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان









قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أننا مهما تحدثنا عن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى وما تقوم به من مشروعات قومي لمصر فلن نوفيها حقها لما تحققه من إعجاز.





وأشاد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتوجيه الرئيس السيسى بتعويض أصحاب المدابغ المتضررين بالإسكندرية وإنشاء أماكن بديلة لهم ، مشيرا إلى أنه كان من المفترض ان يتم نقل هذه المدابغ منذ فترة طويلة حتى لايتسبب فى أزمة وينقل أمراض للمواطنين.





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وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن نقل هذه المدابغ سيكون فى مكان أفضل لها من المكان الحالى لتجنب أى أضرار محتملة على المواطنين.





وقال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن توجيه الرئيس السيسى بتعويض أصحاب المدابغ المتضررين بالإسكندرية وإنشاء أماكن بديلة لهم يؤكد أن الرئيس ينحاز دائما للفئات العاملة فى الحرف اليدوية ويعمل دائما على تطويرها.





وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الى ان اهتمام الرئيس بالفئات العاملة فى الحرف اليدوية ظهر منذ اهتمامه بالعاملين فى مدينة الجلود ومدينة الاثاث فى دمياط ، حتى لا تنقرض هذه الحرف والتى تعتبر أساس الاقتصاد المحلى.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الاقتصاد المحلى لدينا يعتمد على الصناعات اليدوية ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يهتم بها ويركز على تطويرها ، حتى لا تكون على النمط التقليدى.





وقال النائب سمير البطيخى ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللواء كامل الوزير وزير النقل سبق وان تحدث بوجود مشكلة فى مناطق المدابغ بالإسكندرية ، والتى تتمثل فى توسيع الطريق فى هذه المناطق ، خاصه فى ظل وجود مدابغ لا تعمل.





وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسى ذكر ان اصحاب المدابغ التى لديهم مدابغ مغلقة يتم اخلالها وتعويض المتضررين منهم ، بما يحقق الصالح العام ، وبذلك لن يتضرر أحد.





وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان : ان المدابغ التى يتحدث عنها الرئيس هم 7 مدابغ تقع خلف ميناء الإسكندرية بين مينا البص والمكس.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة تعويض أصحاب المدابغ التى سيتم نقلها لتطوير المحاور والبنية التحتية فى الإسكندرية حيث خاطب محافظ الإسكندرية قائلًا: "عايز اقول لمحافظ الاسكندرية اننا يجب ان نوجد اماكن بديلة لأصحاب المدابغ".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد اليوم ، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، أن عدد المدابغ 7 وننشئ منطقة مدابغ جديدة لهم.