بعد عرض حلقة الاختيار.. العسيلي: عاشوا أبطال في الأرض وهيعيشوا شهداء في جنة الخلد

‏هو وجع قلب خلى ١٠٠ مليون يبكوا النهارده.. بس الاكتر منه إيمان و فخر و عزة و كرامة و شجاعة و قوة و ميت مليون بردو بيدعوا بالرحمة و المغفرة ‏شكرا ⁧‫#الإختيار‬⁩ لتوثيق حياة الأبطال اللي عاشوا ابطال في الأرض و هيعيشوا شهداء في جنة الخلد ‏⁧‫#رحم_الله_شهداء_الوطن‬⁩ ‏⁧‫#تحيا_مصر‬⁩ ‏🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬