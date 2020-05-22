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فن

بعد عرض حلقة الاختيار.. العسيلي: عاشوا أبطال في الأرض وهيعيشوا شهداء في جنة الخلد

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:35 ص
ابطال كمين البرث
ابطال كمين البرث
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محمد بدران

علق الفنان محمود العسيلي على حلقة الاختيار التي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي. 


والد الشهيد الشبراوي لـ صدى البلد: الاختيار رصاصة في وجه الإرهاب


ونشر محمود العسيلى صورة لأبطال كمين البرث من خلال حسابه الشخصي انستجرام، وعلق قائلًا: "‏هو وجع قلب خلى ١٠٠ مليون يبكوا النهارده.. بس الاكتر منه إيمان و فخر و عزة و كرامة و شجاعة و قوة و ميت مليون بردو بيدعوا بالرحمة و المغفرة
‏شكرا ⁧‫#الإختيار‬⁩ لتوثيق حياة الأبطال اللي عاشوا ابطال في الأرض و هيعيشوا شهداء في جنة الخلد ‏⁧‫#رحم_الله_شهداء_الوطن‬⁩
‏⁧‫#تحيا_مصر‬⁩ ‏🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬"

وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 



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