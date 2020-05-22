بكاء وفخر .. محمد رمضان ينشر صورا له من جنازة الشهيد أحمد المنسي

تزامنا مع عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التي رصدت استشهاد ابطال كمين البرث، نشر الفنان محمد رمضان صورًا من مشاركته في تشيع جثمان الشهيد احمد المنسي.





وظهر محمد رمضان في الصور وهو يقبل نعش " منسي" ويبكي ويغمر ابنه حمزه وعلق على الصور التي نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :" طبعًا شرف عظيم إني عرفت القائد #أحمد_المنسي شخصيًا هو وعائلته الكريمة وابنه البطل الصغير وشرف ليا إني حضرت جنازته أو الزفة بتاعتوا إلى الجنة ونعيمها ان شاء الله رحم الله شهداء الوطن".





اقرأ ايضا





كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة امس، الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.





وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صُدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظرها أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.



