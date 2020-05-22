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سيارات

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 .. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:00 ص
تويوتا فورتشنر toyota
تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020
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احمد عبد القوي - اشرف عطية

طرحت شركة تويوتا سيارتها فورتشنر 2020 في مصر بمحرك 4000 سي سي في أعلي فئة لها و هو محرك كبير سداسي الأسطوانات بقوة 234 حصانا عند 5200 لفة في الدقيقة بالاضافة الي عزم دوران 376 نيوتن متر عند 3800 لفة في الدقيقة مع خزان وقود 80 لتر ونظام حقن وقود  EFI وناقل حركة أوتوماتيك


fortuner 2020

وتتوفر السيارة فورتشنر 2020 في مصر بفئات اقل و بمحرك 2700 سي سي 4 بقوة 163 حصان و عزم 245 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من ست سرعات وتصل السيارة الي سرعة قصوى 175 كيلو مترًا في الساعة.



fortuner 2020

وتأتي السيارة فورتشنر 2020 بالعديد من مواصفات الامان و الرفاهية فهي متاحة بتكييف أوتوماتيك ديجيتال و جنوط 18 انش و فرامل abs + ba + hac و نظام التحكم في ثبات السيارة و نظام الحمايه ضد السرقه ايموبليزر وانذار و مصابيح امامية ليد و ضبط مستوي الاضاءة الأمامي أوتوماتيك و فتحه تكييف خلفيه و زر بصمة لتشغيل المحرك 

 fortuner 2020

سعر تويوتا فورتشنر في مصر
تويوتا فورتشنر 2020
toyota fortuner 2020 تبدأ من 765.000 جنيه حتى 925.000 جنيه لأعلى فئة.
سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 .. صور
سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 .. صور
سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 .. صور
سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 .. صور
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