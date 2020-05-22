عزومتك عندنا.. مكرونة بالسجق والبشاميل مع صينية بفتيك والحلو قطايف بالمكسرات

مقادير مكرونة بالسجق والبشاميل

مكرونة مسلوقة

سجق

بشاميل

لبن

جبنة موتزاريلا

بصل

ثوم

بهارات

جوزة الطيب

فلفل حار

فلفل الوان

طماطم مفرومة

زيت

ملح وفلفل





طريقة تحضير مكرونة بالسجق والبشاميل

يفرم البصل والثوم ويوضع المفروم في الزيت على النار مع ملح وفلفل

يضاف الفلفل الألوان ثم الطماطم والسجق

تضاف المكرونة بعد سلقها مع زيت وملح

يسخن اللبن على النار ثم يضاف بشاميل ويقلب جيدًا، حتى الحصول على قوام البشاميل المناسب

يوضع خليط المكرونة في طاجن الفرن ثم يضاف البشاميل ورشة من البقسماط

تدخل فرنًا ساخنًا حتى تمام النضج وتقدم





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