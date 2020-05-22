عزومتك عندنا.. مكرونة بالسجق والبشاميل مع صينية بفتيك والحلو قطايف بالمكسرات

تقع ربة المنزل فى حيرة لاختيار مائدة إفطار رمضان وتحديد الأطباق التى تقوم بتقديمها لأسرتها خلال شهر رمضان، ونقدم لك قائمة عزومة رمضان اليوم بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف، وتشمل:
طريقة عمل مكرونة بالسجق والبشاميل من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف
مقادير مكرونة بالسجق والبشاميل
مكرونة مسلوقة
سجق
بشاميل
لبن
جبنة موتزاريلا
بصل
ثوم
بهارات
جوزة الطيب
فلفل حار
فلفل الوان
طماطم مفرومة
زيت
ملح وفلفل
طريقة تحضير مكرونة بالسجق والبشاميل
يفرم البصل والثوم ويوضع المفروم في الزيت على النار مع ملح وفلفل
يضاف الفلفل الألوان ثم الطماطم والسجق
تضاف المكرونة بعد سلقها مع زيت وملح
يسخن اللبن على النار ثم يضاف بشاميل ويقلب جيدًا، حتى الحصول على قوام البشاميل المناسب
يوضع خليط المكرونة في طاجن الفرن ثم يضاف البشاميل ورشة من البقسماط
تدخل فرنًا ساخنًا حتى تمام النضج وتقدم
اقرإ إيضا..
صينية بفتيك من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد
مقادير صينية بفتيك
بفتيك
ثوم
سمنة
ملح فلفل اسود
طريقة تحضير صينية بفتيك
يحمر البفتيك في سمنة على النار من الوجهين
ثم يضاف الملح والفلفل والثوم
يترك حتى تمام النضج ويقدم.
قطايف بالمكسرات من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى
مقادير قطايف بالمكسرات
قطايف
- الحشوة:
زبيب
جوز هند
بندق مجروش
ملعقة عسل جلوكوز
ملعقة صغيرة ماء ورد
-للتسوية:زيت للقلي
شربات
طريقة تحضير قطايف بالمكسرات
يخلط الزبيب وجوز الهند والبندق مع ملعقة من الجلوكوز وماء الورد
تحشى القطايف بالحشوة وتغلق من الجوانب
تقلي في زيت غزير وساخن
تسقى بالشربات