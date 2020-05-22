ظريف: خطة ترامب للسلام مؤامرة يجب الاستفتاء عليها

غرد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة ، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء فيها "إن خطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب تعتبر مؤامرة وأثبتت أن واشنطن شريك للمحتل ولا أمل فيها".





وقال ظريف أن "يوم القدس العالمي هو يوم إحياء الحق الفلسطيني ، وأن الاحتلال والمستوطنات إلى زوال".





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وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان، والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين"، منوها إلى وجوب الاستفتاء على خطة ترامب.





وكتب وزير الخارجية الإيراني قال "من يمكثون في "فوجي بوتوم" أو 1600 شارع بنسلفانيا، هم شركاء في جميع جرائم إسرائيل ضد البشرية".





ويقصد ظريف بـ"شارع فوجي بوتوم"، مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، أما مبنى البيت الأبيض، فيقع في 1600 شارع بنسلفانيا.









وطالب وزير الخارجية الإيراني من نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وبعض الدول الأوروبية، بأنه "لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب".





وقال ظريف إنه أمر مثير للاشمئزاز أن يقوم من أوجدت حضارتهم "الحل النهائي" في غرف الغاز بمهاجمة من يبحثون عن الحل الحقيقي في صناديق الاقتراع ومن خلال الاستفتاء.





وأضاف ظريف: "لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب".



