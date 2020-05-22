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أخبار العالم

خامنئي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:07 ص
خامنئي: الكيان الصهيوني
خامنئي: الكيان الصهيوني سيزول قريبًا
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سمر صالح
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهيوني سيزول قريبًا، مؤكدا أن إسرائيل ورم سرطاني بالشرق الأوسط، وإن معركة تحرير فلسطين فرض. 

وأضاف خامنئي خلال كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا".

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وأوضح خامنئي أن المحادثات مع أمريكا والدول الغربية، تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية، مشددا على أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه".

واستطرد: "لا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث تضاهي احتلال فلسطين".

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