خامنئي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهيوني سيزول قريبًا، مؤكدا أن

أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا".

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خامنئي

أن المحادثات مع أمريكا والدول الغربية، تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية، مشددا على

أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه".