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برلمان

البرلمان: آليات جديدة للتصويت على مشروعات القوانين التى تحتاج للأغلبية

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:40 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
طالب الدكتور على عبد العال النواب بمراعاة المسافات الآمنة والإرشادات والتعليمات الصحية في إطار حرصه على سلامتهم وجميع الحاضرين من فيروس كورونا، وعدم الالتفاف حول الوزراء، مؤكدًا أن هناك حملات إعلامية موجهة تنتظر أي خطأ لتنتقده.

وحرصًا على التباعد الاجتماعي خلال الجلسة وسلامة النواب داخل القاعة فقد حدد الدكتور على عبد العال الآلية التي سيتم اتباعها عند التصويت على مشروعات القوانين التي تحتاج الى اغلبية الثلثين حيث سيتم اخذ الموافقة النهائية عليها نداءً بالاسم، وحضور نواب المحافظات الأكثر بعدًا عن العاصمة ثم المحافظات المجاورة والقريبة من العاصمة، ثم الجيزة والقاهرة.


كما طالب الدكتور عبد العال الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة التي وضعت لمواجهة جائحة كورونا قائلًا: " أدعوكم للالتزام بقرارات الحكومة أثناء العيد التي هي أساسًا وضعت لحماية صحتكم وسلامتكم"

جاء ذلك وسط تدابير وإجراءات احترازية مشددة حيث واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس جهودها لاتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الإضافية اللازمة لتطهير وتعقيم مجلس النواب قبل بدء الجلسات 

يأتي ذلك أيضا عقب إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة لتعقيم جميع قاعات المجلس ومراجعة  كافة الأماكن التي ترددت عليها النائبة، مع مراجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

هذا بالإضافة إلى تنظيم المسافات الآمنة في الجلوس وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات والزام الجميع بارتداء الكمامات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والمترددين على المجلس من الإعلاميين ومنع انتشار أي عدوى.
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