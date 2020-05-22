البرلمان: آليات جديدة للتصويت على مشروعات القوانين التى تحتاج للأغلبية

طالب الدكتور على عبد العال النواب بمراعاة المسافات الآمنة والإرشادات والتعليمات الصحية

في إطار حرصه على سلامتهم وجميع الحاضرين من فيروس كورونا

، وعدم الالتفاف حول الوزراء، مؤكدًا أن هناك حملات إعلامية موجهة تنتظر أي خطأ لتنتقده.