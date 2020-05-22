لليوم الثاني.. مشاجرة بالعصي والشوم تخلف قتيلا بقرية بني زيد الأكراد في أسيوط

شهدت قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح في أسيوط لليوم الثاني مشاجرة نتج عنها مقتل شخص ليرتفع عدد القتلى على مدار يومين بالقرية الى 3 أشخاص.





وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن نشوب مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين بقرية بني زيد الأكراد، وقوع حالة وفاة.





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وبالانتقال والمعاينة الأولية، تبين تبين مقتل "علاء .ص.ا" 50 سنة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجارى تحرير المحضر اللازم.





فيما لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بطلقات نارية إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية .





انتقل رجال البحث الجنائي والإسعاف، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية مقتل كلا من: "عثمان.ا.ع" 26 سنة، و"أحمد.ع.ع" 30سنة، وإصابة "عبدالوارث. ع. ع" 58 سنة" تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفي الإيمان العام، وجارى تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لتحقيقات النيابة.



