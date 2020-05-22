بالأسماء.. إصابة ٨ أشخاص بينهم ٥ أطفال في انقلاب سيارة ببني سويف

اصيب ثمانية أشخاص بينهم خمسة أطفال فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق سنور نطاق محافظة بنى سويف.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف .





وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعى.





واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى شعراوي مصطفي عبدالحميد 36 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقه ويعمل مقاول و ايه عشري مدكور 27 سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه و متولي شعراوي مصطفي شهرين مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج و ايمان شعراوي مصطفي 5 سنوات

مصابة جروح وكدمات متفرقه و هدي شعراوي 13 سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه وشهد ياسر محمد 12 سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه وملك ياسر محمد 14 سنة مصابةجروح وكدمات متفرقه وجميعهم مقيمون مركز ملوى جنوب محافظة المنيا



