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محافظات

محافظ البحيرة يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر المبارك

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:09 م
تهنئة
تهنئة
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جمالات الدمنهورى
بعث اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء في البرقية: "يسعدني أن اغتنم هذه المناسبة لأبعث لفخامتكم بخالص اعزازى وتقديرى لشخصكم الكريم وان اتقدم  لسيادتكم باسم ابناء محافظة البحيرة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية باصدق وارق التهانى القلبية واطيب الامنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك اعادة الله عليكم وعلى الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: داعين المولى عز وجل ان ينعم على شعب مصر العظيم ووطننا الغالى بالامن والامان والاستقرار والرقى والازدهار وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة ويكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ويوفقكم فى تحقيق ما تصبون اليه من انجازات لرفعة وتقدم مصرنا الحبيبة وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقياداتكم الحكيمة بخير وسلام.

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