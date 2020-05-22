باكستان: لا ناجون من حادث طائرة كراتشي

نقلت قناة "العربية" عن رئيس بلدية كراتشي في باكستان إعلانه أنه لا يوجد ناجون من حادث تحطم الطائرة الباكستانية قرب مطار كراتشي.





وذكر موقع The News International الباكستاني أن هناك أنباء أولية تفيد بأن الطائرة الباكستانية سقطت قرب مطار كراتشي، بسبب عطل فني في المحرك.









ونشرت قناة "جيو" الباكستانية المحلية، مقطع صوتي للطيار يقول فيه إن هناك عطل في المحرك، وذلك قبل فقد الاتصال مع هيئة الطيران المدني، قبل دقيقة من هبوطها.





وأكد متحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية أن رحلة طائرة كراتشي المنكوبة تحمل رقم "بي كيه 8303" وعلى متنها 99 راكبا و8 من أفراد الطاقم.





وتعرض عدد من المنازل للتدمير بسبب تحطم الطائرة الباكستانية في منطقة سكنية قرب مطار كراتشي.





وقالت مصادر من الإنقاذ إنه تم انتشال 15 إلى 20 شخصا من موقع التحطم، كما عثر على جثة طفل عمره 5 سنوات بالموقع.