AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. اللقطات الأولى من تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:08 م
تحطم طائرة باكستانية
تحطم طائرة باكستانية
Advertisements
شيماء مصطفى
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان الكثيف في سماء مدينة كراتشي عقب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الركاب المحطمة كان على متنها 107 ركابا، وسقطت بالقرب من منطقة سكنية بمدينة كراتشي.

اقرأ أيضا:



فيما ذكرت تقارير محلية أن الطائرة المنكوبة من طراز إيرباص ايه 320 التي تديرها الدولة كانت متجهة من العاصمة الباكستانية لاهور إلى مطار جناح الدولي.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، يخشى أن يكون هناك المزيد من الضحايا حيث سقطت الطائرة على منطقة سكنية في مدينة كراتشي.

وأظهرت محطة جيو التلفزيونية المحلية حشودًا بالقرب من الحادث الذي بدا أنه بمنطقة مكتظة بالسكان، فيما ظهرت سيارات إسعاف تحاول شق طريقها للقيام بواجبها في عمليات الإنقاذ.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل هبوطها بدقيقة.. تحطم طائرة باكستانية في مطار كراتشي

ترشيحاتنا

وكيل وليد أزارو لـ صدى البلد: انتقال اللاعب إلى الزمالك نكتة كبيرة

حاجة عظمة.. علي ربيع يشيد بحلقة أمس من مسلسل الاختيار

بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير

لقطات ترصد انهيار السدود فى أمريكا وغرق المنازل .. شاهد

علماء يكتشفون سر مادة سوداء غامضة تغطي المومياوات الفرعونية

أخبار السعودية اليوم: تركيا فشلت في ابتزاز السعودية بعد صفعة أبناء خاشقجي لـ أردوغان.. طقوس غريبة خلال دفن موتى كورونا بالمملكة.. ووصول 295 مصريا من العالقين في الرياض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الحلو مر" مشروب الأسوانيين الأبرز فى رمضان.. أصله سودانى.. تعرف على طريقة إعداده

عادة خاطئة.. هانى الناظر يحذر من الجلوس أمام التكييفات

بجمبسوت جلد.. رزان مغربي تتألق على إنستجرام