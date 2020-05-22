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أخبار العالم

قبل هبوطها بدقيقة.. تحطم طائرة باكستانية في مطار كراتشي

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:34 م
طائرة ركاب تابعة
طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية
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شيماء مصطفى
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بتحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية قرب مطار كراتشي، دون الكشف عن عدد الضحايا.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، كانت الطائرة الباكستانية تتجه من لاهور إلى مطار كراتشي الدولي، لتتحطم هناك قبل دقيقة من هبوطها.

وقالت مصادر باكستانية إن الاتصالات قطعت مع الطائرة قبل دقيقة واحدة من هبوطها. 

وتشير التقديرات إلى أن 91 راكبا كانوا على متن الرحلة، 85 راكبا في الدرجة السياحية، بينما كان ستة في درجة رجال الأعمال.

ووصلت قوة من الجيش الباكستاني وقوات رينجرز إلى موقع الحادث لمساعدة الإدارة المدنية في جهود الإغاثة والإنقاذ.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان الكثيف جراء تحطم الطائرة.
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