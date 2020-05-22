AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:28 م
نجح في اختباره على
نجح في اختباره على البشر.. لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة تفاصيل اللقاح الروسي الذي يقضي على فيروس كورونا المستجد بشكل نهائي ونجحت تجاربه على البشر.

ونشر موقع "إنترفاكس" الروسي بشري سارة حول نجاح تجربه اللقاح الروسي في مركز "جامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

اقرأ أيضًا:

وأثبت التجارب الناجحة وجود مناعة قوية لـ الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولم يسفر عن ظهور أية أعراض سلبية.

وقال "ألكسندر جينسبورج"، رئيس المركز والعضو في أكاديمية العلوم الروسية، أن "الخبراء العاملين على تطير لقاح كورونا لا يختبرونه على أنفسهم فقط بل ويحمون أنفسهم المسؤولية الكاملة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا".

ولم يذكر "ألكسندر جينسبورج"، عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بـ كورونا مؤكدًا نجاح التجارب قبل السريرية على البشر.

وتابع الأكاديمي الروسي أن اللقاح الواعد يسمي "نيتسيم" وتم وضعه على أساس الحمض النووي لفيروس "أدينو" وتم إدخاله  في الخلايا الوراثية لفيروس SARS-CoV-2 التاجي.

وأوضح أن فيروس "أدينو" بمثابة "ناقلة" تنقل الجينات التاجية إلى الخلايا حيث تقوم بتفعيل عملية تخليق البروتينات في غشاء فيروس جديد أو بالأحرى "التاج" كي يتعرف جهاز المناعة على عدو محتمل جديد. لذلك أطلقت على اللقاح تسمية " اللقاح الموجه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تبتكر أول لقاح لفيروس كورونا.. والتجارب البشرية خلال أيام

روسيا تزف خبرًا سارًا بشأن لقاح ضد فيروس كورونا

أوروبا تنظم مؤتمرا للجهات المانحة فى 4 مايو لتطوير لقاح لفيروس كورونا

تاس: الصحة العالمية تدرج 9 لقاحات روسية لعلاج كورونا في قائمة اللقاحات الواعدة

أمريكا ترسل فئرانا بخلايا مناعية بشرية إلى روسيا لتجريب لقاحات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا فيروس كورونا

بكلمات مؤثرة وتوجع القلب أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة" تتحدث عنه

بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير

الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

قبل هبوطها بدقيقة.. تحطم طائرة باكستانية في مطار كراتشي

AdvertisementS

العاهل الأردني يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

النواب يكشف موعد تطبيق عقوبة الغرامة ضد مخالفي ارتداء الكمامة

الحكومة تنفي ترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات

نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

الحكومة تنفي بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة

الصحة: مادتا إيبو بروفين وديكلو فيناك لا تنشطان فيروس كورونا

بقع دماء على ملابس بائعة المناديل.. الضحية: ركبت مع السواق من منشية ناصر علشان يوصلني للقاهرة الجديدة وهناك اغتصبني

الحكومة: لا صحة لاستبعاد المواد غير الأساسية من امتحانات الثانوية العامة

تجاوز الـ 5 ملايين إصابة.. آخر إحصائيات كورونا حول العالم

صحة النواب تكشف موعد اختفاء كورونا من مصر وتؤكد: لا يوجد لقاح إلى الآن

نقابة الأطباء توضح للصحة خطورة عودة حملات صحة المرأة عقب العيد

فتح المساجد والفنادق.. دولة عربية تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اينوفيو.. لقاح أمريكي ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ فيروس كورونا

محبوب أفريقيا.. الشيخ أنتاديوب المناضل من أجل القارة.. ما قصته.. صور

بملابس غير تقليدية.. جويل مردينيان تتألق فى أحدث ظهور لها