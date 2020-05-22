نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة تفاصيل اللقاح الروسي الذي يقضي على فيروس كورونا المستجد بشكل نهائي ونجحت تجاربه على البشر.





ونشر موقع "إنترفاكس" الروسي بشري سارة حول نجاح تجربه اللقاح الروسي في مركز "جامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية.





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وأثبت التجارب الناجحة وجود مناعة قوية لـ الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولم يسفر عن ظهور أية أعراض سلبية.





وقال "ألكسندر جينسبورج"، رئيس المركز والعضو في أكاديمية العلوم الروسية، أن "الخبراء العاملين على تطير لقاح كورونا لا يختبرونه على أنفسهم فقط بل ويحمون أنفسهم المسؤولية الكاملة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا".





ولم يذكر "ألكسندر جينسبورج"، عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بـ كورونا مؤكدًا نجاح التجارب قبل السريرية على البشر.





وتابع الأكاديمي الروسي أن اللقاح الواعد يسمي "نيتسيم" وتم وضعه على أساس الحمض النووي لفيروس "أدينو" وتم إدخاله في الخلايا الوراثية لفيروس SARS-CoV-2 التاجي.





وأوضح أن فيروس "أدينو" بمثابة "ناقلة" تنقل الجينات التاجية إلى الخلايا حيث تقوم بتفعيل عملية تخليق البروتينات في غشاء فيروس جديد أو بالأحرى "التاج" كي يتعرف جهاز المناعة على عدو محتمل جديد. لذلك أطلقت على اللقاح تسمية " اللقاح الموجه".



