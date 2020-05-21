في تايلاند.. نجاح أول اختبار لقاح لكورونا على الفئران

أعلنت السلطات التايلاندية أمس، الأربعاء، تحقيق نتائج واعدة في أول اختبار لقاح ضد

على الفئران، مشيرةً إلى أن العلماء سيبدأون العمل على في اختباره على القرود الأسبوع المقبل.