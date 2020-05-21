في تايلاند.. نجاح أول اختبار لقاح لكورونا على الفئران

أعلنت السلطات التايلاندية أمس، الأربعاء، تحقيق نتائج واعدة في أول اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد على الفئران، مشيرةً إلى أن العلماء سيبدأون العمل على في اختباره على القرود الأسبوع المقبل.
وقال المركز التايلاندي المسئول عن ملف مكافحة فيروس كورونا إن رئيس الوزراء، برايوث تشان أوشا، أمر بإسراع جهود التطوير أملا في أن تصبح تايلاند من أولى الدول التي تصنع كميات كافية من اللقاح لشعبها.
وأشرف على عملية تطوير اللقاح الجديد، جامعة شوالونجكورن في بانكوك وشركتان من القطاع العام باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي، والذي يلعب دورًا في تحفيز العديد من التفاعلات الكيميائية في خلايا جسم الإنسان.
وتختلف عملية تطوير هذا اللقاح عن سابقاتها من أنواع اللقاحات القديمة في أنها لا تحتوي على الفيروس التي تسعى لمهاجمته. وعوضا عن ذلك، يستخدم العقار جزءًا من الشفرة الوراثية للفيروس لإنتاج أجسام مضادة داخل جسم الإنسان.