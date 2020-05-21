AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في تايلاند.. نجاح أول اختبار لقاح لكورونا على الفئران

الخميس 21/مايو/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات التايلاندية أمس، الأربعاء، تحقيق نتائج واعدة في أول اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد على الفئران، مشيرةً إلى أن العلماء سيبدأون العمل على في اختباره على القرود الأسبوع المقبل. 

وقال المركز التايلاندي المسئول عن ملف مكافحة فيروس كورونا إن رئيس الوزراء، برايوث تشان أوشا، أمر بإسراع جهود التطوير أملا في أن تصبح تايلاند من أولى الدول التي تصنع كميات كافية من اللقاح لشعبها.

وأشرف على عملية تطوير اللقاح الجديد، جامعة شوالونجكورن في بانكوك وشركتان من القطاع العام باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي، والذي يلعب دورًا في تحفيز العديد من التفاعلات الكيميائية في خلايا جسم الإنسان.

وتختلف عملية تطوير هذا اللقاح عن سابقاتها من أنواع اللقاحات القديمة في أنها لا تحتوي على الفيروس التي تسعى لمهاجمته. وعوضا عن ذلك، يستخدم العقار جزءًا من الشفرة الوراثية للفيروس لإنتاج أجسام مضادة داخل جسم الإنسان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تبتكر أول لقاح لفيروس كورونا.. والتجارب البشرية خلال أيام

لقاح عمره قرن قد يحمي الإنسان من فيروس كورونا

بعد تجربته على الفئران.. لقاح جديد لعلاج كورونا.. تأثير الفيروس على جسم الإنسان

تايلاند تسجل ارتفاعا في أسعار الذهب رغم كورونا.. تفاصيل

نتائج مبشرة.. لقاح كورونا يخرج من سويسرا في أغسطس

تجارب واعدة.. لقاح كورونا يخرج من ألمانيا وهذه تفاصيله

ترشيحاتنا

شاهد.. انهيار سدين في ولاية ميشيجان الأمريكية.. والسلطات تجلي الآلاف

أحمد موسى يكشف أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا.. فيديو

قيمة زكاة الفطر .. أحكامها وضوابطها الشرعية

ترامب: سأتوقف عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا خلال يومين

أزمة كبرى تضرب بيراميدز بسبب الأهلي.. تفاصيل

بسبب البطل الشهيد منسي.. نوبة بكاء لبسمة وهبة على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بـ 2 جنيه.. ماسك في المنزل يجعل بشرتك ناصعة البياض

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا