خالط ضابطا مصابا بـ كورونا.. رئيس الوزراء الماليزي يخضع للحجر الصحي

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين يخضع حاليًا للحجر الصحي بعد مخالطته ضابطًا مصابًا بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال اجتماع مع عدد من المسئولين.





وسمحت السلطات الماليزية برفع الحظر المفروض على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من اليوم الجمعة، في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.









وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري، إن "العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا".





وأضاف: "يستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة، إذا رغبوا في ذلك".





وشدد الوزير على أنه "رغم تراجع حالات الإصابة اليومية، فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو المقبل".