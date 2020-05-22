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سيارات

شانجان changan تقرر طرح موديل جديد في مصر.. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:01 م
alsvin changan
alsvin changan
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اشرف عطية
اعلن وكيل شانجان في مصر عن طرح سيارة جديدة وهي السيارة alsvin changan ونشرت الشركة صور للسيارة التي أكدت أنها ستتاح قريبًا في مصر مؤكدة أنها ستقدم بعد العيد سواء في الحجوزات أو باقي التفاصيل .

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 مواصفات alsvin changan

alsvin changan هي سيارة اقتصادية و تعتبر بديل لسيارات V7 التي لم تعد تقدم في مصر ، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 105 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات ، بطول اجمالي يصل الي 4.39 متر وعرض 1.72 متر وارتفاع بواقع 1.46 متر وقاعدة عجلات بطول 2.53 متر .


الامان في alsvin changan

تأتي السيارة alsvin changan بأيرباج أمامي وفرامل ABS وEBD ورصد البقع العمياء وكاميرا خلفية بالاضافة الي نظام مراقبة ضغط الهواء في اطارات السيارة كما يتوفر لها تكييف أوتوماتيك وفتحة سقف والعديد من المزايا الأخري التي يمكن أن تختلف حسب الفئة التي ستقدم منها في السوق المصري.

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