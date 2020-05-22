عزمي مجاهد: الراحل سمير زاهر أفضل رئيس اتحاد كرة في التاريخ

أكد عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الراحل سمير زاهر ، هو أفضل من تولى منصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.
وعمل عزمي مجاهد كمدير للإعلام في اتحاد الكرة المصري، مع سمير زاهر عندما كان رئيسًا للاتحاد.
وقال عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف"، على قناة "أون تايم سبورت"، مع الإعلامي أحمد شوبير:" كنت مرتاحًا في العمل مع سمير زاهر، كانت أفضل فترات عملي، كان أفضل رئيس للاتحاد الكرة المصري."
وأضاف:" الإنجازات التي حققها هي ما تتحدث، لا أحد حقق ما فعله من إنجازات، ونجاح أي شخص مسئول يقاس بإنجازاته، الأمور الإدارية يكون عليها خلاف بكل تأكيد مع كل شخص مسئول، لكن زاهر كان الأفضل في منصب رئيس الجبلاية.
ورحل سمير زاهر عن دنيانا في مارس من عام 2018 عن عمر يناهز 74 عامًا.