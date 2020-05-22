عزمي مجاهد: الراحل سمير زاهر أفضل رئيس اتحاد كرة في التاريخ

وقال عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف"، على قناة "أون تايم سبورت"، مع الإعلامي

:" كنت مرتاحًا في العمل مع سمير زاهر، كانت أفضل فترات عملي، كان أفضل رئيس للاتحاد الكرة المصري."