شاهد عيان الحلقة 28 .. انضمام حسن الرداد لجماعة إرهابية

عُرضت الحلقة 28 من مسلسل شاهد عيان بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضاني 2020.





وشهدت أحداث الحلقة طلب "وهيب العزازى" من ابو حماد احد رجال العصابة بانضمام " عمر" في العملية الجديدة ولكن أبو حماد في بداية الأمر لم يوافق بحجة أن الرجل الكبير لم يوافق ولكن "وهيب عزازي" صر على انضمامه في العملية الجديدة وذلك لصعوبة الموقف وكثرة رجال الأمن.





وكشف أبو حماد عن مكان العملية الجديد وهي تفجير مؤتمر صحفي كبير سيقام في مصر ويضم عدد كبير من السفراء والوزراء ولكن تخوف ابو حماد ووهيب العزازي من قوة رجال الشرطة المصرية أو لذلك وافق انضمام حسن الرداد إليهم بعد عرض فكرة في اقتحام المبنى من خلال صنع تفجير أحد السيارات بجانب المؤتمر وأثناء طلب الدعم تدخل رجالهم بين صفوف الشرطة وتدخل القاعة وبهذه الفكرة وافق أبو حماد على انضمامه.





وانتهت أحداث الحلقة بمشهد جمع بين "عمر شكري" حسن الرداد ونجلته "خديجة" الذي قام باختطافها الحلقة الماضية ليحميها من رجالة وهيب العزازي وأبو حماد



