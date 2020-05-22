بعد تحري رؤية هلال شهر شوال.. هاشتاج عيد الفطر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عيد_الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال المبارك ليكون أول أيام عيد الفطر يوم الأحد القادم.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
العيد الأحد بيبقي ليه طعم و ترتيب احسن من جملة بكرة العيد فجأة.
دار الافتاء المصرية تعلن ان غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأحد اول أيام #عيد_الفطر ... كل عام وكل احبتي بخير
أول أيام العيد بعد بكرة
كل عام وأنتم طيبين يا أطيب وأحلى وأجمل ناس فى الكون
كل عام وانتم بخير
العيد الأحد بأمر الله #عيد_الفطر
عساكم من عواده
الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير و اليمن و البركات و رفع البلاء
#عيد_الفطر
اللهم بشرنا بعودة حياتنا لِما كانت عليه .