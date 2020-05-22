بعد تحري رؤية هلال شهر شوال.. هاشتاج عيد الفطر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عيد_الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال المبارك ليكون أول أيام عيد الفطر يوم الأحد القادم.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏العيد الأحد بيبقي ليه طعم و ترتيب احسن من جملة بكرة العيد فجأة.







‏دار الافتاء المصرية تعلن ان غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأحد اول أيام ‎#عيد_الفطر ... كل عام وكل احبتي بخير

‏أول أيام العيد بعد بكرة



كل عام وأنتم طيبين يا أطيب وأحلى وأجمل ناس فى الكون



‎#عيد_الفطر

‏كل عام وانتم بخير





العيد الأحد بأمر الله ‎#عيد_الفطر





‏عساكم من عواده



الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير و اليمن و البركات و رفع البلاء



‎#عيد_الفطر





‏اللهم بشرنا بعودة حياتنا لِما كانت عليه .