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أخبار البلد

بعد تحري رؤية هلال شهر شوال.. هاشتاج عيد الفطر يتصدر تويتر

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عيد_الفطر بعد  تعذر رؤية هلال شهر شوال المبارك ليكون أول أيام عيد الفطر يوم الأحد القادم.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :


‏العيد الأحد بيبقي ليه طعم و ترتيب احسن من جملة بكرة العيد فجأة.


دار الافتاء المصرية تعلن ان غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأحد اول أيام ‎#عيد_الفطر ... كل عام وكل احبتي بخير

‏أول أيام العيد بعد بكرة 


كل عام وأنتم طيبين يا أطيب وأحلى وأجمل ناس فى الكون 


‎#عيد_الفطر

‏كل عام وانتم بخير 

العيد الأحد بأمر الله ‎#عيد_الفطر

‏عساكم من عواده 


الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير و اليمن و البركات و رفع البلاء 


‎#عيد_الفطر


‏اللهم بشرنا بعودة حياتنا لِما كانت عليه .

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