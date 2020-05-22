لبنان: لم تثبت رؤية هلال شوال والمفتي يعتذر عن تقبل تهاني العيد

أعلن مفتي الديار اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، تعذر رؤية هلال شهر شوال وعليه، فإن يوم غد السبت، هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الأحد، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.





ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن "دريان" قوله: "إننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه- سبحانه وتعالى سميع مجيب".





وأشارت الوكالة إلى أن مفتي الجمهورية سيؤدي صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند السادسة والربع من صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين- صلَّى الله عليه وسلَّم- في وسط بيروت.





وأشارت إلى أن المفتي يعتذر عن تقبل التهاني بالعيد".