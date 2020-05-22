كلب نجمة شهيرة يشوه وجهها بعد هجومه عليها بوحشية .. تفاصيل

كادت ممثلة وعارضة ازياء بولندية أن تفقد عينها بعد تعرضها إلى هجوم من قبل كلبها الذي تبنته، حيث انتقد عدد من حماة الحيوانات الممثلة واتهموها بعدم قدرتها على رعاية كلبها بشكل صحيح.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم نقل أليكساندرا بريكوسكا من العاصمة البولندية وارسو، إلى المستشفى في عطلة نهاية الأسبوع مع إصابات مروعة في وجهها بعد أن هاجمها كلبها وهو في حالة هياج متسببا في تشوه وجهها، وذلك بعد أشهر فقط من تبنيه من مأوى الحيوانات المحلية.





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وكتب النجمة التلفزيوني والمسرح البالغة من العمر 33 عامًا " تعرضت لحادث واضطررت إلى اتخاذ أصعب قرار في حياتي".





واضافت "لا أريد أن أكتب عن التفاصيل الآن ، لأن من المهم بالنسبة لي حماية ما تبقى منى.





وتابعة "أنا لا أكتب لأزعجكم. أنا على قيد الحياة لا يمكنني العمل في هذه الحالة الحالية هناك حوادث في الحياة تغيرنا إلى الأبد.





وكشفت النجمة الآن أنها لن تفقد عينيها ، لكنها قالت إنها أعادت كلبها ، الذي اتضح أنه كان يعانى من ماض حافل بالاضطرابات ويعانى من السرطان.