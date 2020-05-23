AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم

السبت 23/مايو/2020 - 05:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
علياء فوزي
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 23 مايو 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

اقرأ أيضا:

و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .

فيما بلغ سعر صرف الريال العمانى 40.07 جنيه للشراء و 41.27 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع .

كما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40جنيه للبيع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم 3-5-2020

الدينار الكويتي يقفز 34 قرشا.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلي

ترشيحاتنا

التليفزيون الكوري الشمالي يحذف شعار يخص كيم جونج أون

أخبار الزمالك .. كورونا يضرب القلعة البيضاء .. والكاف يحذر بسبب لافتة نادي القرن

شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو

تعرف على عدد السنوات التي صامها النبي طوال حياته

شاهد.. حالة نادرة لولادة قطة بـ رأسين

شيكابالا يساند نجم الزمالك المصاب بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة

رولزرويس تطرح مجسما لسياراتها كولينان بسعر أغلى من الحقيقية .. صور

شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو