أسعار العملات العربية اليوم

و بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع .



