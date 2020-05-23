أسعار العملات العربية اليوم

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 23 مايو 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .
و بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
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و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .
فيما بلغ سعر صرف الريال العمانى 40.07 جنيه للشراء و 41.27 جنيه للبيع .
و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع .
كما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40جنيه للبيع .